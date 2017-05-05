THY, kabinde ücretsiz laptop uygulamasını yarın başlatıyor

İstanbul’dan ABD ve İngiltere’ye gerçekleştirilecek uçuşlarda kabin içerisine cep telefonundan büyük elektronik cihazların alınmasının yasaklanmasının ardından uçakta dizüstü bilgisayar dağıtma kararı alan Türk Hava Yolları, yarın sabah (6 Mayıs) itibariyle bu ülkelere gerçekleştirilecek uçuşlarda uygulamayı başlatacak.

Bilal Ekşi’den fotoğraflı paylaşım

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, ABD ve İngiltere’ye gerçekleştirilecek uçuşların Businnes Class yolcularına dağıtılacak örnek bilgisayarın fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafında altında kısa bir açıklama yapan Ekşi, “Amerika ve İngiltere uçuşlarında B/C yolcularımız İçin laptop dağıtımına yarın başlıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’un da aralarında bulunduğu 10 havalimanından ABD ve İngiltere’ye direkt olarak gerçekleştirilecek uçuşlarda yolcuların cep telefonundan büyük tablet ve dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik cihazları kabine almaları yasaklanmış, bu cihazların bagaja verilmesi koşulu getirilmişti. Bunun üzerine THY, yolcular seyahatleri sırasında kullanmaları için dizüstü bilgisayar dağıtma konusunda çalışma başlatmıştı.

Ferhat Yasak