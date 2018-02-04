THY Kargo büyümek için 3. havalimanını bekliyor

Gelecek hedeflerine ilişkin açıklamada bulunan Turkısh Cargo’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, “Turkish Cargo, yeni havalimanının ilk fazı açılınca ilk etapta 2 buçuk kat büyüyecek. Havalimanının tamamı faaliyete geçince bu büyüme 3-4 kata kadar çıkabilir” dedi.

Türk Hava Yolları’nın alt markası Turkish Cargo, daha önce kendine hedef olarak koyduğu kargo taşımacılığında dünyada ilk 5’e girme yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2017 yılını yüzde 27 büyüme oranıyla tamamlayan THY Kargo, daha büyük atılımlar yapmak için İstanbul’da yapımı süren 3’üncü havalimanını bekliyor.

“Bir an önce 3’üncü havalimanındaki tesislerimize geçmemiz gerekiyor”

2017 yılında bir milyon ton barajını aştıklarına vurgu yapan Turkısh Cargo’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen,” Turkish Cargo olarak 2017 yılında 1 milyon 100 bin tonun biraz daha üzerinde bir rakamla kapattık. Geçen sene de 860-870 bin tonla kapatmıştık. Dolayısıyla yüzde 26-27'lik bir büyümeden bahsediyoruz. Kapasite deyince şu an da hemen yanı başımızda bulunan İstanbul Kargo Terminalimizin kapasitesi 1,2 milyon tondu. Yani kapasitemizin yüzde 90'nın üzerinde bir kapasite kullanımına ulaşmış bulunmaktayız. 2018 yılında bu kapasitemizin üzerine çıkacağımızı görüyoruz. Tesisimizin hacminin üzerinde bir hacimle çalışmamız gerekecek. Bu sebeple yeni havalimanında ki tesisimize bir an önce geçmemiz çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.

3’üncü havalimanında değerli eşyalar için özel yapı olacak

Büyüme hedefleri doğrultusunda geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2018’de de personel alımını sürdüreceklerini belirten Özen, yeni havalimanıyla birlikte değerli eşyalar için özel yapı oluşturulacağını belirterek, “Değerli kargolar taşımamızın çok kabaca yüzde 3-4'üne gelir olarak tekabül ediyor. Bunların içerisinde banknot taşımaları da var. Altın, gümüş olduğu gibi ziynet eşyası gibi taşımalarda var. Değerli eşyalar toplam taşıdığımız ağırlığın yüzde 2-3'üne ulaşmıştır. Tabi bu yüzde 2’lik kısım küçük görünmesin. Gayet önemli bir oran. Değerli ürünler bunlar. Özel kasalarda taşınıyorlar. Özel güvenlik önlemleriyle taşınıyorlar. Her türlü güvenlik önlemi alınmış şekilde uçak altında, apronda bulunan tesisimize getiriliyor. Yeni havalimanımızda bunlara özel yapı oluşturuluyor” dedi

Hava kargoyla taşınan yaş meyve-sebze oranında yüzde 42’lik artış

Türkiye Yaş Mevye-Sebze İhracatçılar Meclisi ile yapılan görüşmeler neticesinde hava taşımacılığında ciddi gelişmelerin yaşandığını ifade eden Turhan Özen, “Türkiye'de ki bütün meyve ihracatçılarına Nisan sonu itibariyle özellikle belli ihracat destinasyonlarında ciddi indirimli, iskontolu fiyatlar sunduk Turkish Cargo olarak. Sezonun bitmesiyle birlikte, bizimle paylaştıkları bilgilerden Türkiye'nin hava kargoyla ihraç edilen meyve oranında yüzde 42'ye yakın bir artış oldu. Biz bunu 2018'de farklı destinasyonlara yayarak artıracağız. Dolayısıyla daha fazla yaş meyve ve sebzenin hava kargoyla ihraç olmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Hedef, 2023’te dünyada ilk 5’e girmek

Kargo taşımacılığında 2023 hedefine değinen Turkısh Cargo’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, “2023 yılında Turkish Cargo olarak dünyanın en büyük ilk 5 hava kargo organizasyonundan bir tanesi olmak istiyoruz. Bunun için önümüzde 6 yıl var. Uzun bir süre var. Önümüzde ki 6 yıl boyunca Turkish Cargo yüzde 16 mertebelerinde bir büyüme gerçekleştirebilirse bizim ilk 5 içerisine girmemiz gayet mümkün. Şu aşamada Yüzde 3,1 gibi bir pazar oranı büyümemiz var. Geçen sene de bu pazar payı 2,6 civarındaydı. Yani yarım puana yakın pazar payı kazanımı oldu. Bu süreçte insan kaynakları, ortaklığımızın destekleri, THY'nin filosu ve uçuş ağı, yeni havalimanının bize getireceğiz kapasite imkanlarıyla birlikte biz bu büyümelere ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

Canlı hayvan taşımacılığı da yapılıyor

Turkısh Cargo’nun canlı hayvan taşımacılığı gerçekleştirdiğini de kaydeden Özen, “Canlı hayvan taşımacılığı bunun içerisinde bir bölüm. Tabi ki birçok vatandaşımızın ve müşterimizin çok dikkatini çekecek bir konudur. Örneğin, Güney Afrika'dan tümüyle yasal bir biçimde ulusal parklara bırakılmak üzere veya sertifikalı hayvanat bahçelerine egzotik hayvanları taşıyoruz. Bunların içerisinde tabi ki özel şartlarda ve kargo uçaklarında olmak şartıyla gergedan gibi büyük, geniş hayvanlarda söz konusudur. Bunlar tabi bakıcılarıyla beraber özel kafeslerde bir miktar sakinleştirerek taşınıyorlar” şeklinde konuştu.

İlk fazda mevut kapasitenin 2 buçuk katına ulaşılacak

Yeni havalimanına taşınma işleminin tamamlanmasıyla birlikte kargo kapasitesinin ciddi oranda artacağına da vurgu yapan Turhan Özen, “Orada ki tesisin kapasitesi ilk fazda 2 buçuk katı kadar; aşağı yukarı 2 buçuk milyon tonluk kapasiteye geçiyoruz. Bunu ileri fazlarda büyütmemiz mümkün yandaki arsa üzerinde. Bu tesisin sökülüp oraya gitmesi orada ki tesisin büyüklüğü ve kullanacağız otomasyon sitemini itibariyle yüzde 100 mümkün değil. İçeriden büyük bir ekipman taşınacak. Ama binanın dış cephesinin taşınması söz konusu değil. İlk etapta buraya taşınırken böyle düşünülmüş olabilir. Tabi büyüme hızları Turkish Cargo'nın da hep beklenin ve planlanın üzerinde olduğu için bu tesis çok kısa sürede kapasitesini doldurdu ve aştı. Yeni tesis bu tesisten çok daha büyük ve daha yüksek kapasiteye sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla burada ki tesisin sökülüp oraya götürülmesinin ekonomik bir anlamı olmadığı için biz orada buradan olabildiğince değerli ekipmanları ve sistemleri taşıyarak, bina olarak ve otomasyon olarak yeni bir binayı orada sıfırdan kuruyoruz. Bu tesiste ilk etapta 2 buçuk kat, arkasından da 3-4 kata çıkma imkanı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz

