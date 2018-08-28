THY Kıbrıs uçuşlarına grev engeli

KKTC’de Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hükümet ile sürdürülen ek mesai görüşmelerinin sonuç vermemesi üzerine bugün akşam saatlerinde eyleme başladı. Sendikanın başlattığı eylem sebebi ile havalimanındaki tüm uçuşların karşılıklı olarak durdurulurken, alana iniş yapmak isteyen uçakların ise yakındaki havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi. Bu kapsamda birçok havayolu şirketinde olduğu gibi Türk Hava Yolları’nın da bazı seferleri iptal oldu.

THY seferleri de grevden etkilendi

Bu akşam yerel saatle 22.00’de başlayıp yarın sabah saat 08.00’e kadar sürecek grev nedeniyle THY’nin toplam 8 seferi iptal edildi. THY’nin Atatürk Havalimanı kalkışlı 2, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 1 ve Ankara Esenboğa Havalimanı kalkışlı 1 seferi iptal olurken, Ercan Havalimanı kalkışlı toplam 4 seferde grev nedeniyle iptal edildi.

Uçuşlarda yaşanan aksamanın yarın sabah saat 08.00'de grevin sona ermesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

Ferhat Yasak