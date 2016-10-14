Yeni sefer saatleri hakkında bilgi veren Türk Hava Yolları Kastamonu Operasyon Müdürü Savaş Karaçam, Kastamonu-İstanbul sefer saatlerinin 30 Ekim’e kadar saat 11.30’da gerçekleşeceğini söyledi.

Seferlerin haftada 5 gün yapılacağını söyleyen Karaçam, “30 Ekim 2016-24 Mart 2017 tarihleri arasında haftada beş gün uçuş gerçekleştirilecek. Salı ve Cumartesi günleri hariç diğer günlerde beş sefer yapılacak. İstanbul’dan kalkış 10:50, Kastamonu’ya geliş 12:05; Kastamonu’dan kalkış 13:00, İstanbul’a varış 14:15 olacak. Toplam 1 saat 15 dakikalık bir uçuş olacak. Böylece sise pusa takılmamış olacağız. Son durum uçuşlarımız bu şekilde gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Vedat Yunus İkizoğlu