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THY, kış ayı öncesinde uçak seferlerinin saatini değiştirdi

Türk Hava Yolları, İstanbul-Kastamonu, Kastamonu-İstanbul sefer saatlerinde değişikliğe gitti. 30 Ekim Pazar gününden itibaren saat 11.30’da gerçekleşen Kastamonu-İstanbul seferi saat 13.00’da yapılacak.

THY, kış ayı öncesinde uçak seferlerinin saatini değiştirdi

14 Ekim 2016 17:21

Yeni sefer saatleri hakkında bilgi veren Türk Hava Yolları Kastamonu Operasyon Müdürü Savaş Karaçam, Kastamonu-İstanbul sefer saatlerinin 30 Ekim’e kadar saat 11.30’da gerçekleşeceğini söyledi.
Seferlerin haftada 5 gün yapılacağını söyleyen Karaçam, “30 Ekim 2016-24 Mart 2017 tarihleri arasında haftada beş gün uçuş gerçekleştirilecek. Salı ve Cumartesi günleri hariç diğer günlerde beş sefer yapılacak. İstanbul’dan kalkış 10:50, Kastamonu’ya geliş 12:05; Kastamonu’dan kalkış 13:00, İstanbul’a varış 14:15 olacak. Toplam 1 saat 15 dakikalık bir uçuş olacak. Böylece sise pusa takılmamış olacağız. Son durum uçuşlarımız bu şekilde gerçekleştirilecek” diye konuştu. 

Vedat Yunus İkizoğlu


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