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THY Medipol Başakşehir’e Avrupa maçlarında sponsor oldu

2018 sezonundaki Avrupa maçlarında forma sponsoru oldu.

THY Medipol Başakşehire Avrupa maçlarında sponsor oldu

26 Temmuz 2017 12:43

Türk Hava Yolları ile Medipol Başakşehir Futbol Kulübü arasında yapılan anlaşmaya göre Başakşehir, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında da olduğu gibi, önümüzdeki sezon da bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda Turkish Airlines logolu forma ile boy gösterecek.

Kulüp, Belçika takımı Club Brugge ile bu akşam deplasmanda oynayacağı maçla birlikte tüm Avrupa maçlarında Türk Hava Yolları logolu forması ile mücadele edecek. Uzun yıllardır Türk futbolunun birçok takımına sağladığı ulaşım sponsorluğu desteğini Medipol Başakşehir Kulübü için de sergileyen Türk Hava Yolları, Turuncu-Lacivertlilere sunduğu bu desteği, 2017-2018 sezonu Avrupa maçlarında, forma sponsorluğu kategorisinde de sürdürecek.

Aynı zamanda ulaşım sponsoru olduğu Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü, Avrupa kupalarında başarıdan başarıya taşımayı amaçlayan Türk Hava Yolları, bu işbirliği ile Avrupa başta olmak üzere futbolun takip edildiği her bölgede marka bilinirliğini çok daha güçlendirmiş olacak.

Tuncer Cengiz

Etiketler: THY Medipol Başakşehir


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