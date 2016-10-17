Türk Hava Yollarından yapılan açıklamada, Necef, Süleymaniye ve Basra seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Açıklamada Irak'ın Bağdat ve Erbil şehirlerine yaptığı seferlerin ise devam ettiğini belirtildi.