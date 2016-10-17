Türk Hava Yollarından yapılan açıklamada, Necef, Süleymaniye ve Basra seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Açıklamada Irak'ın Bağdat ve Erbil şehirlerine yaptığı seferlerin ise devam ettiğini belirtildi.
Türk Hava Yollarından yapılan açıklamada, Necef, Süleymaniye ve Basra seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Açıklamada Irak'ın Bağdat ve Erbil şehirlerine yaptığı seferlerin ise devam ettiğini belirtildi.
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