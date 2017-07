THY New York uçağına başka bir yolcunun bagajı yüklendi

Türk Hava Yollarının saat 06.45’de İstanbul - New York seferini yapacak olan TK 3 sefer sayılı uçağı yolcusunu alıp kalkış için piste gittiği sırada, uçağa New York yolcusu olmayan birinin bagajının yüklendiğinin öğrenilmesinin ardından, THY yetkilileri kalkmak için sıraya giren New York uçağını geri çağırarak parka çekti. Uçakta bagaj ayrıştırması yapan görevliler, fazla bagajı uçaktan indirdi.Fazla bagajın uçaktan indirilmesinin ardından ,THY New York uçağı bir saat gecikmeli olarak havalandı.

Tuncer Cengiz