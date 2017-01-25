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THY, olumsuz hava nedeniyle 327 seferini iptal etti

İstanbul’u etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları(THY), Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları çıkışlı 327 seferin iptal edildiğini duyurdu. Özel havayolu şirketleri ise 140 uçuşu iptal etti.

THY, olumsuz hava nedeniyle 327 seferini iptal etti

25 Ocak 2017 21:12

İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Atatürk Havalimanı Baş Müdürlüğü’nün seferlerde yüzde 20’lik kısıtlama yapılacağı yönündeki açıklamanın ardından bir açıklama da Türk Hava Yolları'ndan (THY) geldi.

THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından planlanan iç ve dış hat olmak üzere toplam 327 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY resmi internet sitesinden yapılan duyuruda iptallerin 26-27 Ocak tarihlerini kapsadığına yer verildi. Belirtilen tarihlerde uçuşu olan yolcuları uyaran THY, “Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz’ tesviyesinde bulundu.

Öte yandan birçok havayolu şirketi de çok sayıda seferini iptal etti. Havayolu şirketleri iptal olan seferlerini resmi internet sitelerinden duyurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Pegasus 26-27 Ocak tarihlerinde toplam 112 iç ve dış hat seferini iptal ederken, Atlasglobal Havayolları ise iptal olan sefer sayının iç ve dış hat olmak üzere toplam 22, Onur Havayolları ise 6 olarak gerçekleştiğini duyurdu. 

Ferhat Yasak

Etiketler: Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, İstanbul, olumsuz hava koşulları nedeniyle, SEFERLER iptal edildi, THY, türk hava yolları, uçuş iptal etti


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