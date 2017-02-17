THY personel arıyor. THY personel alımı başvuru şartları merak ediliyor. Peki THY personel alımı başvuru şartları neler? THY Teknik A.Ş, sivil hava taşıtlarının bakım onarımı alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip teknisyen arıyor. THY Teknik A.Ş, sivil hava taşıtlarının bakım onarımı alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip, A1 hat bakım, B1 mekanik veya B2 aviyonik kategorilerinde aktif lisans sahibi teknisyenleri işe alacak.
THY TEKNİSYEN BAŞVURU ŞARTLARI
THY personel alımı başvuru şartları haberimizde.
T.C. vatandaşı
01.01.1972 tarihinden sonra doğmuş
En az lise mezunu
Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan
Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf
Takım çalışmasına yatkın
Öğrenmeye ve çalışmaya hevesli
Vardiyalı düzende çalışabilecek
Birden fazla işi üstlenebilecek, sonuç odaklı
İstanbul'da ikamet eden/edebilecek olan
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmayan
Gerektiğinde İstanbul dışındaki lokasyonlarda görev alabilecek olan
TEKNİK ÖZELLİKLER
A1 hat bakım, B1 mekanik veya B2 aviyonik kategorilerinde aktif lisans sahibi
Sivil hava taşıtlarının bakım onarımı alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip
Tercihen B737-400/500, B737-600/700/800/900, B747, B757, B767 B777, B787 ve/veya A319,
A320, A321, A350 uçak tiplerinden en az birini uçak bakım lisansına işletmiş olan
İngilizce olarak kendini yazılı ve sözlü ifade edebilme yeterliliğine sahip (Yenişafak)