THY pilotu iniş sırasında drone ile karşılaştı

Türk Hava Yollarının Zürih- İstanbul seferini yapan Airbus 321 tipi uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada, uçağın 700 metre yakınından bir drone geçtiğini gördü. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile telsiz bağlantısı kuran THY pilotu,” Efendim yaklaşık 14,15 mil uzaklıkta, yaklaşık 2 bin 500 fitte bir drone gördüm. Bilginize" dedi.

Telsiz konuşmaları şöyle:

"Pilot: Efendim yaklaşık 14,15 mil uzaklıkta, yaklaşık 2 bin 500 fitte bir drone gördüm. Bilginize

Kule : 14-15 mil anlaşıldı efendim. Sağınızdan solunuzdan

Pilot : Hafif sağımızdan

Kule : Anlaşıldı efendim".

Tuncer Cengiz

