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THY tarihinde bir ilk

Türk Hava Yolları (THY) yüzde 79,7 ile tarihinin en yüksek Şubat ayı doluluk oranına ulaştı. Şubat 2017’ye göre, taşınan yolcu sayısı yüzde 26 artarak 5,1 milyon oldu. THY tarihide ilk defa Şubat ayında 5 milyon yolcu rakamını aşmış oldu.

THY tarihinde bir ilk

12 Mart 2018 17:51

Türk Hava Yolları (THY) Şubat 2018’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yolcu sayısını yüzde 26 artarak 5,1 milyon yolcuya ulaştı. Böylelikle, Türk Hava Yolları tarihinde ilk defa Şubat ayında 5 milyon yolcu rakamını aşmış oldu. Kapasitenin yüzde 14 arttığı Şubat ayında toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 6,4 puan artışla 79,7, dış hat doluluk ise 6.6 puanlık artışla yüzde 79,1 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış gösterdi. K. Amerika 11,1 puan, Afrika 9,9 puan, ve Avrupa 6,3 puan artarak en fazla artış gösteren bölgeler oldu.
Bu ayda taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 arttı. Kargodaki bu büyümeye en fazla katkı yapan bölgeler yüzde 61 artış ile Orta Doğu, yüzde 52’lik artış ile K. Amerika ve yüzde 39’luk artış ile Avrupa oldu.

Ocak ve Şubat ayı birlikte değerlendirildiğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısı da yüzde 31 artarak 10,8 milyona ulaştı. Ocak-Şubat döneminde toplam taşınan kargo ve posta ise geçen seneye göre yüzde 44 artarak 195 bin tona yükseldi.  

 

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