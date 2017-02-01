Çelik İş Sendikasından az maaş alan üyelerine jest

Türk Hava Yolları ile 2017 maaş zamlarını dondurma protokolü imzalayan Çelik İş Sendikası düşük maaş alan üyelerini bu protokolden ayrı tuttu. Türk Hava Yolları ile Çelik İş Sendikası arasında imzalanan protokole göre destek personeli, teknik destek personeli, uçak bakım, boya personeli, mefruşatçı personel 5. dönem toplu iş sözleşmesinde ön görülen yüzde 5,23 zammı alacak. İmzalanan protokolle THY Teknik yönetimi, protokolün geçerlilik süresi boyunca 4857 sayılı iş kanununun 29. maddesi kapsamında toplu işçi çıkarılamayacak.

Üyelerimizi bölmek istemedik

THY Teknik’de zamların dondurulma kararını alan Çelik İş Sendikası İstanbul Havacılık Başkanı Yavuz Güver ,”Üyelerimize anket yaparak çalışma huzurunu bozmak istemedik. Onları 'Evet'ci veya 'Hayır'cı olarak ikiye bölerek, çalışma huzurunu bozmak ve çalışanları zor durumda bırakmak istemedik. Eğer sendika isek, sorumluluk makamı isek, bu kararı bizim almamız gerekirdi. Bu kararı da biz aldık. Bu şirket bizim şirketimiz. THY sıkıntı yaşarsa bizim üyelerimiz de sıkıntı yaşayacak. Bu nedenle bu kararı aldık. THY çalışanlarımızın haklarını sonuna kadar verecektir. Bizde sendika olarak çalışanlarımızın haklarını sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

Tuncer Cengiz

