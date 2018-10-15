İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THY üç uçakla yeni havalimanına inecek

THY üç uçakla yeni havalimanına inecek
THY üç uçakla yeni havalimanına inecek

29 Ekim’de açılması planlanan İstanbul’un yeni havalimanında hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Açılışına kısa bir süre kalan İstanbul yeni havalimanında son kontroller yapılırken, THY ve İGA yönetimi uçak indiğinde olumsuz bir durumla karşılaşmamak için üç uçak ile tatbikat yapacak.

Türk Hava Yolları 29 Ekim'de İstanbul'un yeni havalimanında başlatacağı seferler öncesinde son bir tatbikat yapacak. THY, Atatürk Havalimanı'ndan kaldıracağı üç uçağı İstanbul yeni havalimanına indirecek, burada uçakların körüğe yanaştırarak bir sorun yaşayıp yaşamayacağını test edecek. Park yerine gelen uçaklar için bagaj yükleme araçları da apronda hazır bekletilecek. Yetkililer uçakların boşaltılması ve ikmallerin yapıldığı süreyi de hesaplayacak, Geçtiğimiz ay havalimanında, iki bin bagaj, yaklaşık 800 personelin katıldığı bir deneme yapılmış ve başarılı olunmuştu.
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.