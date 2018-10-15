THY üç uçakla yeni havalimanına inecek

Türk Hava Yolları 29 Ekim'de İstanbul'un yeni havalimanında başlatacağı seferler öncesinde son bir tatbikat yapacak. THY, Atatürk Havalimanı'ndan kaldıracağı üç uçağı İstanbul yeni havalimanına indirecek, burada uçakların körüğe yanaştırarak bir sorun yaşayıp yaşamayacağını test edecek. Park yerine gelen uçaklar için bagaj yükleme araçları da apronda hazır bekletilecek. Yetkililer uçakların boşaltılması ve ikmallerin yapıldığı süreyi de hesaplayacak, Geçtiğimiz ay havalimanında, iki bin bagaj, yaklaşık 800 personelin katıldığı bir deneme yapılmış ve başarılı olunmuştu.

