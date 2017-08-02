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THY uçağı geri döndü

THY’nin İstanbul-Washington seferini yapan uçağı kabinde bulunan sahipsiz bir cep telefonu nedeniyle Romanya hava sahasından geri döndü.

THY uçağı geri döndü

02 Ağustos 2017 19:49

Türk Hava Yollarının İstanbul-Washington seferini yapan TC-JNP tescilli Airbus 330 tipi uçağı Saat 14.45’te Atatürk Havalimanı’ndan havalandıktan sonra uçakta sahipsiz bir cep telefonu bulundu. Kabin memurlarının olayı uçağın kaptan pilotuna bildirmesinin ardından, THY uçağı İstanbul’a geri dönme kararı aldı. Türk Hava Yolları uçağı, Romanya hava sahasında İstanbul’a geri döndü.

Atatürk Havalimanı’na inen THY Washington uçağında bulunan yolcular ve bagajlar aramadan geçiriliyor. Aramaların ardından yolcular aynı uçak ile Washington’a gönderilecek.

Tuncer Cengiz 

Etiketler: THY, uçak


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