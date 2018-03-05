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THY uçağında yakıt olmadığı iddialarına yalanlama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul’dan Ankara’ya gidecek olan THY uçağında yeterli yakıt olmadığının son anda anlaşıldığı iddialarını yalanlayarak, söz konusu haberlere ilişkin hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

THY uçağında yakıt olmadığı iddialarına yalanlama

05 Mart 2018 22:16

Bugün bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan ‘İstanbul’dan Ankara’ya gidecek THY uçağında yeterli yakıt olmadığının son anda anlaşıldığı’ iddialarını içeren haberler yalanlandı. Konuyla ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “3 Mart Cumartesi İstanbul-Ankara seferini yapan TK 2182 sefer sayılı uçağımıza ilişkin olarak haberlerde bahsi geçen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları olarak hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız” dedi.  

Etiketler: THY

 

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