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THY uçağının motoruna giren kuş, uçağı seferden etti

Türk Hava Yollarının İstanbul-Manchester seferini gerçekleştirecek Airbus 321 tipi yolcu uçağı, kalkış yapmaya hazırlandığı sırada motoruna kuş girince havalanamadı. Motoru hasar gören uçak bakıma alındı.

THY uçağının motoruna giren kuş, uçağı seferden etti

29 Temmuz 2017 16:44

Edinilen bilgiye göre Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Manchester seferini gerçekleştirmeye hazırlanan TK1995 sefer sayılı tarifeli Airbus A321 tipi yolcu uçağı, Atatürk Havalimanında pist başına doğru ilerlediği sırada taksi yolunda sol motoruna kuş girdi. Durumu fark eden uçağın pilotu hava trafik kontrol merkeziyle irtibata geçerek durumu bildirdi ve kalkıştan vazgeçerek uçağı güvenli park alanına yönlendirdi. Yolcular ise uçaktan indirilerek yeniden terminal binasına alındı.

Sol motoru zarar gören uçak hasarın giderilebilmesi için THY teknik hangarına götürüldü. Yolcular ise başka bir uçakla Manchester’a gönderildi. 

Ferhat Yasak


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