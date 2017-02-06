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THY ve Halkbank'ın hisseleri Varlık Fonu'na devrediliyor l Varlık fonu nedir?

Özelleştirme Yüksek Kurulu, THY'nin yüzde 49,12, Halkbank'ın yüzde 51,11 hissesinin Varlık Fonu'na devrine karar verdi.

THY ve Halkbankın hisseleri Varlık Fonuna devrediliyor l Varlık fonu nedir?

06 Şubat 2017 10:05

Özelleştirme İdaresi, ödenmiş sermayesi 1.38 milyar lira olan THY'de yüzde 49,12, ödenmiş sermayesi 1.25 milyar lira olan Halkbank'ta ise yüzde 51,11 hissedar konumunda bulunuyor. Söz konusu hisseler özelleştirme kapsamından çıkarılacak. Milli Piyango ve at yarışlarından sonra Ziraat Bankası, BOTAŞ, Borsa İstanbul'un da aralarında bulunduğu dev kamu kuruluşları Varlık Fonu'na devredilmişti.  

VARLIK FONU NEDİR?
Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kuruldu. Şirket, stratejik yatırım planında belirtilen hedeflerle likidite, yatırım, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak, yerli ve yabancı şirketlerin paylarının, Türkiye ve yurt dışında kurulan ihraççılara ait payların ve borçlanma araçlarının, kıymetli madenler ve emtiaya dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının fon katılma paylarının türev araçlarının, kira sertifikalarının, gayrimenkul sertifikalarının, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçlarının ve diğer araçların alım satımını Türkiye Varlık Fonu adına gerçekleştirecek.

VARLIK FONU NEYİ KAPSIYOR
Kanun teklifine göre, kanunun amacı sermaye piyasalarında araç çeşitliliğine ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek, Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonlar kurmak ve yönetmek olacak. 50 milyon TL sermaye ile kurulacak olan Varlık Fonu’nun sermayesi Özelleştirme Fonu’ndan karşılanacak. Varlık Fonu’nun en az 5 kişiden oluşacak Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Başbakan tarafından atanacak. Şirket, şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonlar bağımsız denetime tabi olacak. 

Etiketler: Halk Bankası, THY, Varlık Fonu nedir, varlık fonu neyi kapsıyor


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