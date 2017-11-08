THY ve Tayland arasında 'iyi niyet anlaşması' imzalandı

THY, Londra’da düzenlenen Dünya Turizm Fuarı’nda Tayland Hükümeti ile “ iyi niyet anlaşması” imzaladı. İki ülke arasında kültürel, tarihi, sportif, gastronomi turizmini artırmayı hedefleyen anlaşmayı, Türk Hava Yolları Asya ve Uzak Doğu Satış Baskan Yardımcısı Tuncay Eminoğlu ile Tayland Hükümeti adına Uluslararası Pazarlama Başkan Yardımcısı Sisuda Wanapinyosak imzaladı.

Anlaşmanın şahitliklerini ise THY ‘den Amerika, Birleşik Krallık ve İrlanda Satış Başkan Yardımcısı Mustafa Doğan ve Tayland-Kamboçya Genel Müdürü Abdullah Ahmet Tuğcu , Tayland’dan Turizm Bakanlığından müsteşar Yuttasak Supason ile Bakanlık Pazarlama ve Komünikasyon Müdür Yardımcısı Tanes Petsuwan yaptı.

İmza töreninden sonra Tayland Turizm Bakanı Kobkarn Wattanavrangkul da THY standını ziyaret ederek, THY yetkililerini kutladı ve maket THY uçağına imzasını attı.

THY’nin Tayland’ın turizmine katkıda bulunacağı gibi, Tayland’dan da ülkemize turist akışının artırılmasının bu anlaşma ile gelişeceği belirtildi. Özellikle Türkiye ve Tayland arasında diplomatic ilişkilerin başlamasının 60’ıncı yılı olan 2018’de karşılıklı turizmin daha canlanacağını kaydeden turizmciler, Tayland’dan THY ile İstanbul’a yolcu taşınmasının arttığına, yılbaşı arifesinde 57 Türkiye grubunun bulunduğuna dikkati çekti.

THY’nın İstanbul’dan Bangkok’a günde iki uçuşu, gözde tatil beldelerinden Phuket adasına ise haftada 4 seferi bulunuyor. Bu yıl sonuna kadar 70 bin kişinin THY ile Türkiye’den Tayland’a taşınacağı tahmin ediliyor.

Savaş Alpaltun

