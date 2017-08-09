THY yeni mil anlaşması imzaladı

Türkiye’nin en önemli markaları ile ortaklık yapan Türk Hava Yolları, 7 milyonu aşan üye sayısıyla Türkiye’nin en büyüğü olmasının yanında dünyada da önemli havayolu sadakat programları arasına giren Miles&Smiles üyelerine uçmanın yanı sıra otel konaklama, araç kiralama, sigorta, akaryakıt ve market alış verişi gibi günlük hayattaki harcamalar ile mil kazanma fırsatı sunuyor.

Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle Miles&Smiles Kredi Kartı’nın farklı sektördeki markalarla iş birliğine ilişkin tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım töreninde konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Çift haneli büyüme başlamıştır, hayırlı olsun. Şirketimizin geri dönüşü, Türk sivil havacılığının yeniden yükselişi başlamıştır. Dünyanın en genç filosuna sahibiz" dedi.

Yeni işbirliğinin kart üyelerine getirdiği ayrıcalıkları ise THY’nin Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur açıkladı. 7 milyonu aşan üyesi bulunan Miles&Smiles üyelerine uçmanın yanı sıra otel konaklama, araç kiralama, sigorta, akaryakıt ve market alış verişi gibi günlük hayattaki harcamalar ile mil kazanma fırsatı sunuyor. Türkiye’nin önde gelen markalarıyla oluşturulan yeni mil kazandırma yapısının basın lansmanında konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, çift haneli büyüme rakamlarını yakaladıklarını belirterek ve 6,5 yaşında olan dünyanın en genç filolarından birine sahip olduklarını, sürekli büyüdüklerini bildirdi.

Havacılık sektörünün yüzde 5 büyüdüğünü ifade eden Aycı, "THY, çift hanelerle büyüdü, yüzde 15-16'lar mertebesinde büyüdü. Geçen yıla gelene kadar büyüme hikayesi böyle sürdü. Geçen yıl yaşadığımız zorluklara rağmen yine yolcu sayımızı yaklaşık 1,5 milyon artırmayı, geçen yıl bile başardık. Son çeyrekteki geri dönüşümüzle bir yıl içinde oluşan kayıpları sildik süpürdük" değerlendirmesini yaptı.

Aidiyet bilinciyle çalışan THY ailesini tebrik eden Aycı, şirketin geri dönüşünün, Türk sivil havacılığın yeniden yükselişinin yeniden başladığını vurgulayarak, bunun sürdürülebilir olmasının önemine değindi. Aycı, "Bu yıl çift haneli rakamlarla büyümeye başladık. Çift haneli büyüme başlamıştır hayırlı olsun. Şirketimizin geri dönüşü, Türk sivil havacılığının yeniden yükselişi başlamıştır. Temennim bunun sürdürülebilir olmasıdır" diye konuştu.

Zor günlerin de yaşanabileceğine dikkati çeken Aycı, "Ama THY reklamında da söylediğimiz gibi 'Bir ülkenin, bir şirketin yolculuğu zorludur. Bu yolculukta fırtınalar vardır. Bu yolculukta bulutlar vardır. Yağmurlar vardır, şimşekler vardır, yıldırımlar vardır ama gün olur, zaman gelir el birliğiyle, kol kola yürek yüreğe, omuz omuza kalplere dokunarak, o yıldan çıktığımız gibi birlikte oluruz, birlikte aşarız, birlikte planlarız, birlikte gerçekleştiririz" dedi.

Tuncer Cengiz



