THY yöneticileri 3. havalimanını gezdi

THY'nin üst düzey yöneticileri, 3. havalimanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Aralarında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, Özel Büro Başkanı Kemal Öztürk ve Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün de bulunduğu yöneticilerin katıldığı ziyarete İGA CEO’su Yusuf Akçayoğlu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ve Orhan Cemal Kalyoncu eşlik etti. 29 Ekim tarihinde açılması planlanan ve THY'nin yeni uçuş merkezi olacak 3. havalimanında bayrak taşıyıcının yolcularını ağırlayacağı noktaları ve özel yolcu salonlarının yer alacağı alanları inceleyen İlker Aycı ve beraberindekiler, daha sonra Yusuf Akçayoğlu ve Mehmet Cengiz ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Tuncer Cengiz