Yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal olan Türk Hava Yolları’nda sefer iptalleri ve yolcuların mağduriyet yaşamaması için alınan önlemlerin detayları açıklandı.

İPTAL OLAN SEFER SAYISI 610 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

THY’den yapılan yazılı açıklamada iptal edilen seferlere ilişkin; “İstanbul’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda 610 sefer iptal olurken, zaman zaman pistlerde oluşan buzlanma nedeniyle havalimanı kapalılığı kaynaklı olarak 76 seferimiz diğer meydanlara divert etmiştir” ifadelerine yer verildi.

YOLCULARA 20 BİN KUMANYA DAĞITILDI

Hava muhalefeti nedeniyle uçamayan yolcular için harekete geçen THY, dün gece toplam 5 bin 900 yolcuyu otellere yerleştirdi. Baytak taşıyıcı havayolu şirketi ayrıca havalimanında bekleyenler 20 bin civarında kumanya dağıttı.

PİSTLER İNİŞ VE KALKIŞLARA AÇIK

Edinilen bilgiye göre, gece arlıklarla kapanan pistlerin karla mücadele çalışmaları sonucunda sabah saatleri itibariyle iniş ve kalkışlara açık olduğu öğrenildi. Tarifelerde yaşanan aksamalar ve iptaller nedeniyle uçaklar henüz iniş ve kalkış yapmaya başlamadı.

(Ferhat Yasak / İHA)