15 Temmuz darbe girişimi sonrası dünyanın farklı coğrafyalarındaki gazetecileri Türkiye’ye davet eden Türk Hava Yolları(THY), bu kez çoğunluğu Balkan ülkelerinden olmak üzere Sırbistan, Romanya, Ukrayna, Bosna Hersek, Azerbaycan ve Gürcistan toplam 11 ülkeden toplam 65 basın mensubunu İstanbul’da ağırladı. THY Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen konferansta yabancı basın mensuplarına hitap eden THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, FETÖ yapılanması ile 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananları yabancı gazetecilerle paylaştı.

“Transit yolcu oranı yüzde 60’a yükseldi”

Yabancı gazetecilerin sorularını da yanıtlayan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Azeri bir gazetecinin “Türkiye’de yaşanan olayların THY olarak size ne gibi etkileri oldu? Özellikle transit yolcu yolcudaki kayıplarınız ne kadar ve bunu önlemek için ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz?” şeklindeki sorusuna THY’nin transit yolcuda azalma değil artışın yaşandığını dile getirdi. Aycı, “Bu yaptığımız da(yabancı gazetecileri Türkiye’ye davet etmek) bu kayıpları önlemek için attığımız adımlardan bir tanesiydi. Sizleri çağırıp samimi bir sohbet edebilmek ve size kendimizi anlatmaya çalışmak bizim geleceği telafi etmek noktasında çok önemli. Başka faaliyetlerimiz de var. Önce şunu söylemeliyim; transitte yolcu kaybetmedik. Asıl kaybettiğimiz yolcu lokal varışlı yolcuyu kaybettik bir miktar. Bizi zorlayan o. Tam tersi lokal varışlı yolcuda bir azalma olduğunda bunu telafi etmek için transite yüklendik. Bugün iş modelimizin içerisinde transit yüzde 60’a geldi. Bu transit yolcu bizim bugüne kadar hiç çalıştırmadığımız kaslarımızı çalıştırmamızı sağladı” şeklinde konuştu.

Atatürk Havalimanı’nda arttırılan güvenlik önlemlerine vurgu

Başka bir gazetecinin olası başka saldırıları önlemek için Atatürk Havalimanı’nda ne gibi önlemlerin alındığına ilişkin sorusuna ise İlker Aycı “Bütün dünyada terör başlı başına bir mesele. Terörle mücadele konusunda biz kendi tedbirlerimizi alıyoruz. Örneğin şirket olarak EASA (Avrupa Hava Güvenliği Ajansı)’nın sivil havacılık güvenlik kuralları prosedürlerine tabiyiz. Hem Avrupa Sivil Havacılık Teşkilatı hem de uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından denetleniyoruz. Ayrıca kendimizi ayrıca denetletiyoruz. Danışmanlarla çalışıyoruz, güvenlik şirketlerinden istihbarat ve güvenlik için danışmanlık hizmetleri alıyoruz. Dünyada 10 tane 5 yıldızlı Havalimanı'ndan 5’inin güvenliğini yapan şirketten havalimanı güvenlik şirketimiz haricinde de güvenlik hizmeti alma çalışması yapıyoruz. Çok yakında sonuçlanacak. Bu anlamıyla her geçen gün güvenlik sektörüne çıkan kameralar yeni cihazların konabilmesi için çalışıyoruz” diyerek arttırılan önlemeleri aktardı.

Ferhat Yasak

