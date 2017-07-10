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THY’den Arnavutluk’a havayolu desteği

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile görüştü. Görüşmede THY'nin Arnavutluk'un kuracağı havayolu için vereceği destek ele alındı.

THYden Arnavutluka havayolu desteği

10 Temmuz 2017 19:29

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kuracakları havayolu için destek veren THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'yı ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlker Aycı ve Arnavutluk Başbakanı Rama, Arnavutluk hükümetinin kuracağı yeni havayolu şirketi hakkında somut gelişmeleri yakında açıklayacaklarını söylediler.
Başbakan Rama, havayolu şirketi olan bir ülke olmak istediklerini belirterek, bunun için yürüttükleri fizibilite çalışmalarının belli bir noktaya geldiğini söyledi. “THY ile uçacağız. Ne olursa olsun uçacağız” diyen Rama, bu konudaki somut gelişmelerin yakın zamanda açıklanacağını belirtti.

THY destek verecek
Halihazırda Arnavutluk menşeli bir havayolu taşıyıcısı bulunmadığını hatırlatan THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı ise, “Bu kapsamda Arnavutluk özel sektör yatırımcısı, THY ve azınlık hissedar olarak Arnavutluk Devleti ortaklığında üçlü bir kamu-özel işbirliği modeli ile oluşturulması düşünülen stratejik işbirliğinin, Ortaklığımızın Arnavutluk ile Batı Avrupa arasında bulunan noktadan noktaya potansiyel yolcu pazarına erişimi açısından olumlu katkı sağlaması beklenmektedir” dedi.
Toplantının ardından İlker Aycı, konuk Başbakan Rama’ya uçak maketi ve tablo hediye etti.

Tuncer Cengiz 

 


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