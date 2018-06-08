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THY’den daha fazla seyahat etme imkanı sağlayacak anlaşma

Türk Hava Yolları (THY) ve Oman Air arasındaki Codeshare Anlaşması’nın kapsamı genişletildi. Bu kapsamda İstanbul ve Maskat’a düzenlenen uçuşlar sayesinde yolcular, Umman ile Türkiye arasında daha fazla seyahat imkanına sahip olacak.

THYden daha fazla seyahat etme imkanı sağlayacak anlaşma

08 Haziran 2018 18:50

Umman’ın Ulusal Havayolu Şirketi Oman Air’in (WY) 1 Haziran 2018 itibariyle Maskat ve İstanbul güzergahındaki seferlerine başlamasıyla birlikte, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları (TK) ve Oman Air arasında var olan tek taraflı Codeshare Anlaşması (Kod Paylaşımı) karşılıklı olacak şekilde genişletildi. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ve Oman Air arasında 2013 yılının Aralık ayında imzalanan ortak uçuş anlamına gelen Codeshare Anlaşması, günümüze kadar sadece Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Maskat hattında icra ettiği seferlerle tek taraflı şekilde yürütülmekteydi.

YOLCULAR DAHA FAZLA SEYAHAT İMKANINA SAHİP OLACAK

Mevcut Codeshare Anlaşması’nın karşılıklı olması ile her iki taşıyıcı tarafından Maskat ve İstanbul’a düzenlenen uçuşlar sayesinde yolcular, Umman ve Türkiye arasında daha fazla seyahat imkanına sahip olacak. Böylelikle hem bayrak taşıyıcı havayolu şirketlerinin hem de ülkelerinin ticari ortaklığı artacak. Bu kapsamda, Türk Hava Yolları ve Oman Air, günde tek sefer gerçekleştirdikleri Maskat- İstanbul güzergahında karşılıklı olarak kod paylaşımı yapabilecek. 

Ferhat Yasak

 

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