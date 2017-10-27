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THY'den görme engelliler için kabartmalı biniş kartı hizmeti

Türk Hava Yolları (THY), görme engelli yolculara özel başlattığı "kabartmalı biniş kartı" uygulamasını hizmete sundu. Bugün ilk kez uygulanmaya başlayan kabartmalı biniş kartı hizmetini kullanan ilk yolcu Tarık Sarseb oldu.

THYden görme engelliler için kabartmalı biniş kartı hizmeti

27 Ekim 2017 12:01

Görme engelli yolcuların seyahatleri sırasında daha rahat edebilmeleri için çalışma başlatan THY, bu özel yolcuların biniş kartlarını kabartmalı olarak Braille alfabesiyle basmaya başladı. Bugün itibariyle başlatılan uygulamayı, ilk olarak İstanbul- Frankfurt uçuşu yapan Tarık Sarseb, kullandı.

Yeni uygulamayı ilk kullanan Türk Hava Yolları yolcusu Tarık Sarseb, Braille alfabesiyle yazılarak basılan uçuş kartını okudu. Uçuş kartını aldıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Sarseb, ”Beğendim. Ben sık sık seyahat ettiğim için başka şirketlerde de ben seyahat ediyorum. Yaklaşık on yıldır tek başıma uçuyorum. Bana şuana kadar Türk Hava Yolları uçuş emniyetini Braille alfabesiyle bilet veren tek hava yolu şirketi. Diğer şirketlerde görmedim. Beni de tabii çok mutlu ediyor. Böyle bir uygulamanın olması beni çok mutlu etti. Şaşırdım çok şaşırdım ama pozitif yönde” dedi.

Bugünden itibaren seyahat edecek görme engelli yolcular, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Katı Özel Hizmet Check-in noktasından Braille alfabesiyle kabartmalı olarak hazırlanan biletlerini temin edebilecek. Bilet üzerinde yolcuların ad ve soyadı, uçağın saat kaçta olduğu, uçağın uçuş numarası, uçuş gerçekleştirileceği kapı ve yolcunun koltuk numarası gibi bilgiler kabartmalı olarak belirtilecek. Bu şekilde görme engelli yolcular uçuşlarını daha rahat ve sorunsuz geçirme imkanına kavuşacak. 

Tuncer Cengiz
 

Etiketler: Tarık Sarseb

 

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