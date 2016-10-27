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THY’den Hisar Turizm’e 'Liderlik' ödülü

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Hisar Turizm’e Hac ve Umre seyahatinde en fazla yolcu taşıyan özel turizm acentesi ünvanını 3'üncü kez verdi. Liderlik Ödülünü THY 2. Bölge Başkanı Kerem Sarp’ın elinden alan Hisar Turizm Genel Müdürü Mehmet Çulhaoğlu, "Başarımızı Allah-ü Teala’nın ve Rasülullah Efendimizin (S.A.V.) misafirlerine ibadet aşkıyla hizmet etme düsturumuza borçluyuz" dedi.

THYden Hisar Turizme Liderlik ödülü

27 Ekim 2016 12:43

THY (Türk Hava Yolları) Harbiye Satış Müdürlüğü’nün THY VIP Salonunda düzenlediği 'Hac&Umre Değerlendirme Toplantısı'nda, Liderlik Ödülü heyecanı yaşandı. Hac ve Umre acentelerinin yer aldığı toplantıya, THY 2. Bölge Başkanı Kerem Sarp, THY Yurtiçi Pazarlama ve Satış Başkanı Halil İbrahim Polat, 1. Bölge Satış Başkan'ı Ziya Taşkent, Kurumsal Pazarlama Başkan'ı Ahmet Oğuz Karakaş da katıldı.

Toplantıda Hac ve Umre konusunda en fazla yolcu taşıyan özel turizm acentelerine ödülleri takdim edildi. Son iki yıldır THY ile en çok Hacı ve Umreci taşıyan İstanbul Hisar Turizm, bu yıl da liderliğini korudu. İstanbul Hisar Turizm’e birincilik ödülü THY 2. Bölge Başkanı Kerem Sarp tarafından verildi.

İstanbul Hisar Turizm Genel Müdürü Mehmet Çulhaoğlu, Hac ve Umre organizasyonunda son 3 yıldır THY ile en fazla yolcu taşıyan firma ünvanını ellerinde tutmalarını, inanç ve insan odaklı bir firma olmalarına bağladıklarını söyledi.

"Başarımızı; kar amacı gütmek yerine, Allah-ü Teâlâ’nın ve Rasulullah Efendimizin (S.A.V.) misafirlerine ibadet aşkıyla hizmet etme düsturumuza borçluyuz" diyen Çulhaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Amacımız, Ümmet-i Muhammed’in evladına Hac ve Umre vazifesini Yüce Allah’ımızın emirlerine ve Rasulullah Efendimizin Sünneti Seniyyesine uygun olarak yaptırmak. ‘Tam Hizmet Tam İbadet’ anlayışıyla yüksek kaliteden taviz vermeden sektörde öncü olmaya devam edeceğiz."

Hac ve Umre organizasyonunda en fazla bileti satmaktan daha fazlasını yaptıklarını ifade eden Çulhaoğlu, "Manevi değerlerle donanmış ehil ve tecrübeli kadromuzla, Hac ve Umre ibadetinin maddi ve manevi boyutuyla layıkıyla yerine getirilebilmesi için seferber oluyoruz. En kaliteli hizmeti uygun fiyata sunmanın gayreti içindeyiz ve mukaddes topraklara ülkemizin birçok şehrinden direkt uçuyoruz. Kabe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhara’ya yakın 4 ve 5 yıldızlı otellerde ağırladığımız misafirlerimize, taze ve helal etlerle hazırlanan açık büfe kahvaltı ve akşam yemekleri ile lüks otobüslerle servis imkanı sunuyoruz" diye konuştu. 


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