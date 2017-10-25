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THY’den Kıbrıs yolcularına uyarı

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim itibariyle Kıbrıs’ta sona erecek yaz saati uygulaması öncesi, bu destinasyona uçmaya hazırlanan yolculara uyarıda bulundu. THY ve AnadoluJet uçuşlarının bir saat geriye alınarak icra edileceği bildirildi.

THYden Kıbrıs yolcularına uyarı

25 Ekim 2017 23:19

29 Ekim tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde(KKTC) sona erecek yaz saati uygulaması öncesi THY, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Kıbrıs’a seyahat edecek yolcularını uyardı. Açıklamada, THY ve AnadoluJet seferlerinin belirtilen tarih itibariyle bir saat geriye alınarak gerçekleştirileceğini ifade edildi. THY’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“KKTC Bakanlar Kurulu’nda alınan karar ile KKTC yaz saati uygulamasının 29 Ekim 2017 itibariyle sona erdirileceği bildirilmiştir. Bu nedenle, Ercan Uluslararası Havalimanı kalkış ve varışlı tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferleri 1 saat geriye alınarak, üzerlerinde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklik uyarınca; 25.10.2017 (dâhil) ve öncesinde düzenlenmiş, Ercan Uluslararası Havalimanı çıkışlı biletler için 29.10.2017-24.03.2018 tarih aralığındaki tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı yurt içi ve yurt dışı bağlantılı yolculara 29.10.2017 (dâhil)’ye kadar işlem yaptırmaları kaydıyla;

1) Tarih ve Parkur Değişikliği:

Tarih ve parkur değişiklikleri bireysel ya da grup rezervasyonlarının tamamında geçerli olmak üzere ücret farkı ve ceza alınmaksızın gerçekleştirilebilecektir.

2) İade Talepleri:
İade talepleri bireysel ya da grup rezervasyonlarının tamamında geçerli olmak üzere ücret kuralları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

3) Ercan Uluslararası Havalimanı varışlı seferlerde ise orijinal bilet kuralları geçerli olacaktır.” 

Ferhat Yasak

Etiketler: Kıbrıs yolcuları, türk hava yolları

 

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