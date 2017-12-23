Diğer
Kategoriler

THY’den Lizbon’a uçacak yolculara ‘grev’ uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), Lizbon Havalimanı'nda yapılacak güvenlik grevi nedeniyle bu destinasyona uçacak yolculara ‘uçuşunuza 3,5 saat önce gelin’ uyarısında bulundu.

THYden Lizbona uçacak yolculara grev uyarısı

23 Aralık 2017 18:04

THY, Portekiz'in başkenti Lizbon Havalimanı'nda iki gün sürecek güvenlik grevi nedeniyle bu destinasyona uçmayı planlayan yolculara uyarıda bulundu. THY, grev sebebiyle yaşanabilecek aksaklıklardan etkilenmemeleri için yolcularından, kalkıştan 3,5 saat önce havalimanında olmalarını istedi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, “Portekiz Lizbon Havalimanı’nda, 24.12.2017 tarihinde, saat 00.00 itibariyle başlayıp, 25.12.2017 tarihinde saat 23.59’da sona erecek olan güvenlik grevi nedeniyle, bu süre zarfında gerçekleştireceğiniz Lizbon Havalimanı kalkışlı uçuşlarınızın 3,5 saat öncesinde havalimanında olmanız önem arz etmektedir. Göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür eder, iyi uçuşlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Ferhat Yasak 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç