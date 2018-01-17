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THY’den mobile özel indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), geçtiğimiz aylarda yeniden tasarlayarak hizmete aldığı mobil uygulama üzerinden alınacak yurt içi ve yurt dışı dahil tüm biletlerde yüzde 15 indirim uygulama kararı aldı.

THYden mobile özel indirim kampanyası

17 Ocak 2018 19:48

THY, yeniden düzenleyerek hizmete sunduğu mobil uygulaması üzerinden yeni bir kampanya başlattı. Yolcuların önceki uçuşlarından ve seyahat tercihlerinden beğenilerini ön görebilen uygulama bu sayede Türk Hava Yolları yolcularının her birine farklı teklifler ile kişiselleştirilmiş bir tercihlerle kolaylık sağlayabiliyor. Mobil bilete özel indirim 20 Ocak’a kadar sürecek.

Türk Hava Yolları mobil uygulamasını akıllı telefonlarına indiren yolcular yurt için ve yurt dışı dahil olmak üzere 18-20 Ocak tarihleri arasında alacakları biletlerden yüzde 15 indirim kazanacak. Bunun yanı sıra mobil uygulaması bulunan yolcular ödül bilet veya mil satın alabiliyor, diğer üyelere de mil transferi gerçekleştirebiliyor.

Uygulamayı bir milyon 400 bin kişi indirdi

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de başlatılan kampanyayı sosyal medya hesabı Twitter’dan üzerinden takipçilerine duyurdu. Ekşi, yaptığı paylaşımda mobil uygulamayı bir milyonun üzerinde yolcunun indirdiğini belirterek, “Mobil uygulama ile uçun 1 Milyon 397 bin kişinin indirdiği mobil uygulamamızdan bilet almanın tam zamanı. Hadi eller mobile!” dedi.

Ferhat Yasak
 

 

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