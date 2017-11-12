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THY’den sıtmaya karşı özel önlem

Afrika’da en çok ülkeye uçan havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları (THY), sıtma riski bulunan Afrika seferlerinde kullanılmak üzere uçuşlarda görevli kabin ekiplerine sıtma seti dağıtmaya başladı.

THYden sıtmaya karşı özel önlem

12 Kasım 2017 12:52

Afrika’da 44 ülkeye sefer düzenleyen THY, Afrika uçuşlarında görev yapan kabin ekiplerinin sıtma virüsüne karşı önlem alması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda THY, satın aldığı 162 bin adet sıtma ürünlerinin bulunduğu özel çantaları kabin ekiplerine dağıtmaya başladı. Sıtmaya karşı tedbir amacıyla dağıtılan çanta içerisinde 8 farklı ürün yer alıyor. Çanta içeriğinde sinek ve kene kovucunun yanı sıra el dezenfektanı ve ateş ölçer gibi ürünler de bulunuyor.

THY, sıtma tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yaz ayında ekiplere dağıtılmak üzere sıtma seti alımı için ihale yapmıştı. 

Ferhat Yasak

Etiketler: sıtma seti, THY

 

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