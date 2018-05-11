THY’den tarihi doluluk oranı

Türk Hava Yolları, 2018 yılı Nisan ayı Trafik Sonuçlarını açıkladı. Buna göre THY, yüzleri güldüren doluluk oranına ulaştı. Geçtiğimiz yıl sergilediği yükselen grafiği 2018’de sürdüren Türk Hava Yolları, kısa süre önce açıkladığı başarılı ilk çeyrek rakamlarından sonra, Nisan ayı trafik performansıyla da göz dolduran sonuçlara imza attı.

Tarihi Nisan ayı doluluk oranı

Çift haneli yolcu artışlarının görüldüğü 2018 yılı ilk çeyreğinden sonra Nisan ayında taşınan yolcu sayısı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artış göstererek 6,4 milyona ulaştı. Bu yolcu artışı, yüzde 83,2 ile Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek Nisan ayı doluluk oranına ulaşılmasını sağladı.

THY’nin başarısını sosyal medyadan duyurdu

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de THY’nin Nisan ayı başarısına ilişkin verileri sosyal medya hesabı Twitter’dan duyurdu. Üstün, yaptığı paylaşımda “Havamız güneşli, geleceğimiz parlak. Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek Nisan ayı yüzde 83,2 oranına ulaştık” ifadelerine yer verdi.

İç hat uçuşlarda yüzde 87,1’lik doluluk oranı

Kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) yüzde 6,1 arttığı Nisan ayında toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 4,1 puan arttı. Dış Hat doluluk 4,2 puanlık artışla yüzde 82,6 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşlarda ise yüzde 87,1’e ulaştı. 2017 yılının Temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme, yüzde 12 artış ile 2018 yılının Nisan ayında da devam etti. Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında gözlenen yüzde 30’luk artış, Türkiye’ye olan ilginin artmaya devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Kargo taşımacılığında belirgin artış

Bu ayda taşınan Kargo ve Posta hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 27 ile K. Amerika, yüzde 26 ile Orta Doğu, Afrika ve İç Hatlar ve yüzde 19 ile Avrupa katkı sağladı. Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış gösterdi. Bu artışlar, Afrika ve K. Amerika’da 6 puan ve Avrupa’da 5 puan olarak gerçekleşti.

Toplam yolcu doluluk oranı 5,8 arttı

Ocak-Nisan 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine göre ise; Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 21’lik artış sağlanıp, yolcu sayısı da yüzde 24 artarak 23 milyona ulaştı. Toplam yolcu doluluk oranı, Ocak-Nisan döneminde 5,8 puanlık artış ile yüzde 81,2 oldu. Yurtdışı yolcu doluluğu 6 puan artarak yüzde 81 seviyelerine, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 4 puan artarak yüzde 86 seviyelerine ulaştı. Nisan ayındaki Kargo ve Posta hacmindeki güçlü artış ile birlikte yılın ilk dört ayında toplam taşınan Kargo ve Posta geçen seneye göre yüzde 32 artarak 425 bin tona yükseldi.

Ferhat Yasak

