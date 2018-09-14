THY'den tarihi rekor!

Geçen yılın pozitif baz etkisine rağmen yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye'ye ve Türk Hava Yolları'na olan talep artışının devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu. Ağustos ayında tüm zamanların en fazla doluluk oranın yakaladıklarını Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte THY'nin 8 aylık hava trafik verileri

Ocak- Ağustos 2017 döneminde 44,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde \%13,1 artışla 50,7 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda \%14,7, dış hatlarda \%11,9 oranında oldu.

Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Ağustos 2017 dönemine kıyasla \%9,0 artış gerçekleşti.

Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Ağustos 2017 dönemine kıyasla \%15,5 artış oluştu.

Yolcu doluluk oranı 3,4 puanlık artış ile \%81,8 olarak gerçekleşti.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Ağustos 2017 döneminde 114,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde \%6,9 artarak 122,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda \%12,1 artmış, dış hat uçuşlarda \%6,2 arttı.

Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Ağustos 2017 döneminde 89,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde \%11,6 artarak 100,0 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda \%14,4, dış hat uçuşlarda ise \%11,1 oranında oldu.

Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Ağustos 2017 döneminde 310.285 iken, 2018 yılının aynı döneminde \%7,5 artışla 333.670 olarak gerçekleşti.

Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Ağustos 2017 döneminde 714.875 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde \%25,5 artışla 897.521 tona yükselmiş oldu.

2017 Ağustos ayı sonunda uçak sayısı 329 iken 2018 Ağustos ayı sonunda 326 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90'dan 92'ye artarken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 224'ten 216'ya gerilemiş, kargo uçak sayısı ise 15'ten 18'e yükseldi.

Tuncer Cengiz