THY'den Trabzon Havalimanında sefer iptalleri

Özel bir havayolu şirketinin Ankara-Trabzon seferini gerçekleştirilen tarifeli uçağının gece saatlerinde Trabzon havalimanına inişinin akabinde pistten çıkmasının ardından, havalimanındaki seferlerde aksamalar yaşandı. Uçağın pistten çıkması sonucu operasyonların durdurulması nedeniyle bazı seferler iptal edildi.
Seferler iptal edildi
Yaşanan olay sonrası konuya ilişkin Türk Hava Yolları'ndan yapılan duyuruda kaza nedeniyle gerçekleştirilmesi planlanan TK2831 sefer sayılı Trabzon-İstanbul, TK2836/39 sefer sayılı İstanbul-Trabzon-İstanbul ve TK7438/39 sefer sayılı sefer sayılı Sabiha Gökçen-Trabzon seferlerinin iptal edildiği bildirildi.