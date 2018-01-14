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THY'den Trabzon Havalimanında sefer iptalleri

Trabzon Havalimanı'nda bir yolcu uçağın pistten çıkmasının ardından havalimanındaki operasyonların durdurulması nedenle Türk Hava Yolları'nın bazı seferleri iptal edildi.

THYden Trabzon Havalimanında sefer iptalleri

14 Ocak 2018 01:13

Özel bir havayolu şirketinin Ankara-Trabzon seferini gerçekleştirilen tarifeli uçağının gece saatlerinde Trabzon havalimanına inişinin akabinde pistten çıkmasının ardından, havalimanındaki seferlerde aksamalar yaşandı. Uçağın pistten çıkması sonucu operasyonların durdurulması nedeniyle bazı seferler iptal edildi.
Seferler iptal edildi 

Yaşanan olay sonrası konuya ilişkin Türk Hava Yolları'ndan yapılan duyuruda kaza nedeniyle gerçekleştirilmesi planlanan TK2831 sefer sayılı Trabzon-İstanbul, TK2836/39 sefer sayılı İstanbul-Trabzon-İstanbul ve TK7438/39 sefer sayılı sefer sayılı Sabiha Gökçen-Trabzon seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

 

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