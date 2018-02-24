THY’den uçuş ağındaki rekorunu genişletti

Dünyada en fazla ülkeye ve en fazla noktaya uçan havayolu şirketi unvanını elinde bulunduran Türk Hava Yolları(THY), geniş uçuş ağına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, kendisine ait rekoru bir adım daha ileriye taşıyarak 121’inci ülke olan Sierra Leone’yi uçuş ağına ekledi.

İlk uçuş sonrası su takı ile karşılama

THY’nin ilk uçuşu, TK533 sefer sayılı Boeing 737-900 tipi uçağıyla gerçekleştirildi. THY uçağı, Freetown Lungi Uluslararası Havalimanı’nda su takı ile karşılandı. İlk tarifeli seferin akabinde gerçekleştirilen basın toplantısına Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de katıldı. Bilal Ekşi ve beraberindeki heyet havalimanında ülkenin yerel dans heyetiyle karşılandı. Toplantıya Sierra Leone Ulaştırma Bakanı Leonard Balogun Koroma ve Politikadan Sorumlu Bakan Nanette Thomas Mımıster da katıldı. Bakanlar, THY’nin Sierra Leone’ye tarifeli uçuş başlatmasının kendileri için ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

“Afrika’ya yatırım THY’nin global havayolu olma vizyonu açısından son derece önemli”

İlk uçuşun ardından havalimanında düzenlenen basın toplantısında Afrika hattının THY açısından önemine vurgu yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Bildiğiniz gibi THY en çok ülkeye uçan havayolu. 120 ülkeye uçuyorduk. Bugünkü Sierra Leone Freetown uçuşumuzla kendi rekorumuzu kırdık. 121’inci ülkeye uçmaya başladık. Biz aynı zamanda Afrika’ya en çok uçan havayoluyuz. Artık 52 noktaya uçmaya başladık. Afrika bütün araştırmalarda şunu gösteriyor; önümüzdeki 20 yılda havacılıkta en fazla büyüyecek bölge. Dolayısıyla THY açısından buraya yatırım yapmak, THY’nin global havayolu olma vizyonu açısından son derece önemli. Türkiye’nin de Afrika’ya açılım projesi devam ediyor. Bu çerçevede Freetown uçuşu da önemli bir adım. Biz Afrika’da yapacağımız işbirlikleriyle Afrika’nın en büyük havayolu olmaya devam edeceğiz" dedi.

Afrika’da 2018 beklentileri yüksek

THY’nin Afrika’da gerçekleştirdiği seferlerde yolcu talebinin memnuniyet verici olduğuna da vurgu yapan Bilal Ekşi, “Afrika'daki beklentiler oldukça güzel gidiyor. 2017 yılında rakamlar oldukça güzeldi. 2018 ondan daha güzel görünüyor. Afrika’dan özellikle uçuş ağımızı besleme açısından büyük bir katkı alıyoruz. Freetown da çok kısa zamanda kendini toparlayacak ve uçuş ağımıza büyük katkı yapacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

THY, Afrika’da da en çok noktaya uçan havayolu şirketi

Türk Hava Yolları dünya genelindeki geniş uçuş ağının yanı sıra, Afrika kıtasında da öncü konumunda yer alıyor. Dünyada en fazla ülkeye ve en fazla noktaya uçan THY, Afrika kıtasında da en fazla noktaya uçan Havayolu şirketi konumunda bulunuyor. 24 Şubat 2018 itibariyle Sierra Leone’nin başkenti Freetown’a başlatılan uçuşla birlikte THY’nin Afrika’da uçtuğu destinasyon sayısını 52’ye ulaştı.

121 ülke ve 301 şehir THY’nin uçuş ağında

Türk Hava Yolları’nın dünyada uçtuğu 301’inci şehir olarak başlayan Sierra Leone seferleri İstanbul-Ouagadougou-FreeTown-Ouagadougou-İstanbul güzergâhında, Salı ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 frekans şeklinde gerçekleştirilecek.

Ferhat Yasak