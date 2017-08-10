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‘#ThyKudüseİndirimYap’ etiketine THY’den müjdeli haber geldi

Twitter’da başlatılan ‘#ThyKudüseİndirimYap’ etiketine Türk Hava Yolları’ndan (THY) cevap geldi.

#ThyKudüseİndirimYap etiketine THYden müjdeli haber geldi

10 Ağustos 2017 09:08

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Anlaşma yapan acentalara Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gidiş-dönüş bilet ücreti 159 dolardır” dedi.

Sosyal medya platformu Twitter’da kullanıcılar tarafından başlatılan ‘#ThyKudüseİndirimYap’ etiketi kısa sürede ‘trend topic’ olarak bilinen, Türkiye’nin en çok konuşulan gündem başlıklarının yer aldığı listeye girdi. Kullanıcıların sosyal medya aracılığı ile yaptıkları çağrıyı karşılıksız bırakmayan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Ekşi paylaştığı tweette, “Ve Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indirilen şehir.(S.Karakoç). Anlaşma yapan acentalara (Sabiha'dan) gidiş-dönüş bilet ücreti 159 dolardır" ifadelerini kullandı. 

Rıfat Fırat


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