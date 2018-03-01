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THY’nin İngiltere uçuşlarına kar engeli

İngiltere’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları’nın Londra, Edinburgh ve Dublin’e gerçekleştireceği toplam 10 sefer iptal oldu. Ülkelerine dönemeyen yüzlerce yolcu ise İstanbul’daki otellere yerleştirildi.

THYnin İngiltere uçuşlarına kar engeli

01 Mart 2018 20:58

Avrupa genelinde günlerdir etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bölgeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Avrupa’nın bazı şehirlerindeki havalimanlarında çok sayıda uçuş iptal olurken, Türk Hava Yolları (THY) da kar engeline takıldı.

Toplam 10 sefer iptal edildi

İngiltere’de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları’nın bu bölgeye 1 ve 2 Mart tarihlerindeki gerçekleştirmeyi planladığı toplam 10 sefer iptal oldu. THY’den yapılan açıklamada “Türk Hava Yolları’nın İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Londra, Edinburgh ve Dublin’e gerçekleştireceği seferler, karşı meydanlardaki yoğun kar yağışı sebebiyle icra edilemeyecektir” denildi.

Yüzlerce yolcu otellere yerleştirildi

THY’nin bugünkü sefer iptalleri yarın da devam edecek. 2 Mart Cuma günü (yarın) Londra, Dublin ve Edinburgh’a karşılıklı olarak gerçekleştirmesi toplam 6 sefer de yoğun kar nedeniyle iptal oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ülkelerine dönemeyen 551 yolcu ise mağdur olmamaları için Türk Hava Yolları tarafından İstanbul’daki otellere yerleştirildi. Hava koşullarının düzelmesinin ardından yolcular ülkelerine gönderilecek. 

Ferhat Yasak

Etiketler: İngiltere, kar engeli, THY

 

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