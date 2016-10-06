ABD’de etkili olması beklenen Matthew Kasırgası nedeniyle Florida, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinin kıyı bölgelerinde olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından bölgeye düzenli olarak uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları da önlem aldı.

Sefer iptal oldu, yolcular otellere yerleştirildi

Etkisini arttırması beklenen kasırga nedeniyle THY, İstanbul’dan saat 13.30’da Miami’ye gerçekleştireceği TK-77 sefer sayılı tarifeli uçuşunu iptal etti. Miami seferi için bilet alan 190 yolcu ise otellere yerleştirildi.

Ferhat Yasak