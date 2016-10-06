Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » THY’nin Miami seferine 'Matthew Kasırgası' engeli

THY’nin Miami seferine 'Matthew Kasırgası' engeli

Türk Hava Yolları (THY), ABD’nin Miami bölgesinde etkili olması beklenen Matthew kasırgası nedeniyle Miami için yapmayı planladığı uçuşunu karşılıklı olarak iptal etti.

THYnin Miami seferine Matthew Kasırgası engeli

06 Ekim 2016 10:10

ABD’de etkili olması beklenen Matthew Kasırgası nedeniyle Florida, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinin kıyı bölgelerinde olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından bölgeye düzenli olarak uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları da önlem aldı.

Sefer iptal oldu, yolcular otellere yerleştirildi
Etkisini arttırması beklenen kasırga nedeniyle THY, İstanbul’dan saat 13.30’da Miami’ye gerçekleştireceği TK-77 sefer sayılı tarifeli uçuşunu iptal etti. Miami seferi için bilet alan 190 yolcu ise otellere yerleştirildi. 

Ferhat Yasak

Etiketler: Matthew Kasırgası, miami, THY


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!