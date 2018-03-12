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THY’nin ‘Yeni Ofisiniz Bulut Manzaralı Olsun” semineri

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Türk Hava Yolları (THY), GAÜ’lü havacılık tutkunları ve pilot adayları için “Yeni Ofisiniz Bulut Manzaralı Olsun” temalı seminer düzenledi.

THYnin Yeni Ofisiniz Bulut Manzaralı Olsun” semineri

12 Mart 2018 09:39

THY’de pilotluk kariyeri yapmayı planlayan GAÜ’lü öğrenciler için KKTC’ye gelen THY İnsan Kaynakları Yetiştirilmek Üzere Pilot Alımı İstihdam Şefi Feyza Sofu ile THY İnsan Kaynakları Yetiştirilmek Üzere Pilot Alımı Uzmanı Abdülkerim Akyol, öğrencilere sunum yaptı. Sunuma öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

“Yeni Ofisiniz Bulut Manzaralı Olsun”

THY’nin tarihi ile ilgili bilgi veren THY İnsan Kaynakları Yetiştirilmek Üzere Pilot Alımı İstihdam Şefi Feyza Sofu, pilotluk için düzenledikleri akademi programını anlattı. THY’de 24 bin personelin çalıştığını ifade eden Sofu, yurtdışı ofislerinde ise toplamda 3 bin 280 çalışanlarının bulunduğunu ve bu rakamın her geçen yıl nitelikli iş gücü ile artmaya devam ettiğini belirtti. Sayısız ödüle sahip THY’nin genç pilotlar aradığını vurgulayan Sofu, “Üst üste Avrupa’nın en iyi havayolu seçildik. Pek çok sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluklara imza atıyoruz. Pilot olmak kesinlikle hayal değil. GAÜ’lü öğrencilerin de başvurularını bekliyoruz” dedi.
 

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Türk Hava Yolları (THY), ‘Yeni Ofisiniz Bulut Manzaralı Olsun” semineri

 

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