291 uçuş noktasıyla dünyanın en fazla noktasına uçan Türk Hava Yolları (THY), ABD’li uçak üreticisi Boeing'in 6 bininci 737NG tipi yolcu uçağının sahibi oldu. Uçak, aynı zamanda THY bünyesine dahil edilen 100’üncü 737 uçağı olma özelliğini taşıyor. THY filosuna katılan yeni yolcu uçağı, 11. Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanı Fuarı 'İstanbul AirShow'da teslim töreni gerçekleştirildi. Törene; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Boeing Ticari Uçaklar, Küresel Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı John Wojick katıldı.

Uçağa 'Beştepe' ismi verildi

THY yönetimi yeni yolcu uçağına ‘Beştepe’ ismini vererek anlamlı bir adım attı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında vatandaşlar darbeci askerlere büyük bir direniş göstermiş, bazıları ise darbe karşıtı mücadele sırasında şehit olmuştu.

THY bünyesine katılan 100’üncü Boeing 737 yolcu uçağı, protokol üyelerinin kurdele kesiminin ardından resmi olarak teslim alındı. THY, yeni uçağıyla birlikte filodaki uçak sayısını 334’e çıkardı.

Ferhat Yasak - Serdal Altıntepe