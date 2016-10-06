Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » THY'nin yeni yolcu uçağına 'Beştepe' ismi verildi

THY'nin yeni yolcu uçağına 'Beştepe' ismi verildi

Dünyanın en fazla noktasına uçma unvanını elinde bulunduran milli havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Boeing firmasının ürettiği 6 bininci 737NG tipi yolcu uçağının sahibi oldu. THY yönetimi, yolcu uçağına ‘Beştepe’ ismini verdi.


06 Ekim 2016 14:47

291 uçuş noktasıyla dünyanın en fazla noktasına uçan Türk Hava Yolları (THY), ABD’li uçak üreticisi Boeing'in 6 bininci 737NG tipi yolcu uçağının sahibi oldu. Uçak, aynı zamanda THY bünyesine dahil edilen 100’üncü 737 uçağı olma özelliğini taşıyor. THY filosuna katılan yeni yolcu uçağı, 11. Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanı Fuarı 'İstanbul AirShow'da teslim töreni gerçekleştirildi. Törene; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Boeing Ticari Uçaklar, Küresel Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı John Wojick katıldı.

Uçağa 'Beştepe' ismi verildi

THY yönetimi yeni yolcu uçağına ‘Beştepe’ ismini vererek anlamlı bir adım attı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında vatandaşlar darbeci askerlere büyük bir direniş göstermiş, bazıları ise darbe karşıtı mücadele sırasında şehit olmuştu.

THY bünyesine katılan 100’üncü Boeing 737 yolcu uçağı, protokol üyelerinin kurdele kesiminin ardından resmi olarak teslim alındı. THY, yeni uçağıyla birlikte filodaki uçak sayısını 334’e çıkardı. 

Ferhat Yasak - Serdal Altıntepe


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!