Tıbbi cihazlara koruma

Teknolojik gelişmelerin ve tıptaki ilerlemelerin bu hızla devam etmesi, hastanelerde kullanılan tıbbi cihazların da hızla gelişmesi anlamına geliyor. Ancak tıbbi merkezlerin elektrik tesisatlarının hassas ele alınması ve standartlara uygun olması can ve mal sonra da sistem güvenliği için önemli bir konu haline geliyor. Kullanılan cihazlar geliştikçe tıbbi merkezlerin elektrik sistemlerinin de gelişmesi gerekiyor.

Bu kapsamda Yurttaş Holding'in medikal sektörü ile ilgili geliştirdiği GNDSeries ürünün, hastane ekipmanlarında yaşanabilecek elektriksel bazlı sorunları engellediği öne sürüldü.

“Tıbbi cihazlar kaliteli enerjiye ihtiyaç duyar”

Tıbbi cihazlar ve meydana gelen sorunlar ile ilgili bilgi veren Trimbox CEO'su Evren Yurttaş, ”Tıbbi cihazlar mikroişlemciler vasıtası ile çalışıyorlar. Mikroişlemcilerin gelişmesi sağlık sektörünün de hızla gelişmesine sebep oldu. Mikroişlemcilerin hassas yapıları nedeniyle sağlık hizmeti veren elektronik cihazlar, kaliteli enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde hastane ekipmanları Manyetik Rezonas'la (MR) görüntüleme, yaşam destek üniteleri, taşınabilir röntgen cihazları, radyoloji ekipmanları, lazer cihazları 15 yıl öncesine göre daha gelişmiş ve hızlılar. Ancak elektriksel bozulmalarda kolaylıkla arızalanabiliyorlar. Elektrikte olumsuz durumlar, maalesef günümüzde geçmişe göre daha çok meydana geliyor ve cihazların olumsuz etkilenmesine sebep oluyor. Gerilimde ki ani değişim, hayati önem taşıyan cihazlarda ki mikroişlemcilerin zarar görmesine, elektronik kartlarının yanmasına ve cihazda arızaya neden oluyor. GNDSeries kullanıldığı sağlık merkezlerinde elektrikte meydana gelecek tüm olumsuzlukları ortadan kaldırıyor. İhtiyaç duyulan kaliteyi enerjiyi cihazlara ileterek sürdürülebilir bir şekilde çalışmasını sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Elektrik arızaları nelerden meydana gelir”

Elektrik kaynaklı arızalar ile ilgili detaylı bilgi veren Yurttaş, ”Yapıların tamamında görülen elektrik kaynaklı arızalar birbirine çok benziyor. Meydana gelen sebepleri incelediğimizde en çok görülen durum şebeke kaynaklı arızalar olarak karşımıza çıkıyor. Şebekeden gelen kalitesiz enerji, aşırı gerilim, ani voltaj dalgalanması gibi durumlar cihazlarda ve elektrik şebekelerinde arıza meydana gelmesine sebep olur. Trafo patlaması gibi kazalar ve yıldırım düşmesi gibi doğal olaylar da elektrik kaynaklı arızalar için kaçınılmaz bir neden oluyor. Şebeke kaynaklı problemlerden korunmak için mutlaka aşırı gerilim sönümleyici kullanmak gerekiyor. Üzerinde durulması gereken hassas bir konu da topraklamadır. Topraklama ve nötr toprak voltaj sorunu öncelikle tıbbi cihazlar, sonra bilgisayar sistemleri, güvenlik kameraları, ATM cihazları gibi nötr toprak voltajının önemli olduğu hassas cihazlar için düşük büyük önem arz ediyor. Çünkü nötr toprak voltajı 1-1,5 V seviyelerinde çalışan bu cihazlarda bu voltajın aşılması sebebiyle veya 0,2V'den daha fazla dalgalanma meydana gelmesi sebebiyle çok sık arıza meydana gelir. Arızalardan daha önemli bir konu ise saydığımız bu nedenler sebebi ile kullanıcılar sonu felaketle sonuçlanabilecek bir elektrik yangını ile karşı karşıya kalabilirler. Bu sonuçları ortadan kaldırmak için GNDSeries cihazını ürettik. Hassas cihazların korunması için GNDSeries ürünü, elektrik tesisatlarını korumak için aşırı gerilim sönümleyiciler kullanılmalıdır ve tesisatlar standartlara, yönetmeliğe uygun olarak yapılmadır. Genelde hastaneye yeni bir cihaz yerleştirilirken sadece mevcut tesisatın gücünün yeterli olup olmadığına bakılıyor. Oysa şebekenin elektrik kalitesine, yeni cihazın elektriksel özelliklerine ve mevcut tesisat sistemini nasıl etkileyeceğinin araştırılıp, önceden sistem üzerine tedbir alınması gerekiyor. Bu sayede elektrik kaynaklı hasarların önüne geçilebilir” İfadelerini kullandı.