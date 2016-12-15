Borsa Başkanı Faruk Kula, şehidin çocukları Beyza ve Alperen'in 18 yaşına geldiğinde üniversite eğitimi karşılayacak sigorta poliçesini yaptırdıklarını söyledi. Şehit çocuklarına hitap eden Başkan Kula zaman zaman konuşmakta zorluk çekerken, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise "Turgut Solak kardeşimizin ismini 1 dolara kendini satan şerefsizlerden aldığımız Fen Lisesine verdik" dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula ve borsa yönetim kurulu üyeleri, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi Turgut Solak'ın eşi Aynur ve çocukları Beyza ve Alperen Solak için bir araya geldi. Borsa Başkanı Faruk Kula, şehit çocuklarına sahip çıkacaklarını söyleyerek, "15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütü tarafından ülkemizin milli iradesi, birlik ve beraberliği hiçe sayılarak bir darbe girişiminde bulunulmuştur. Askerimizin üniformasına giyen hainler, vatandaşımıza, polisimize ateş açarak ülkemizi esaret altına almaya çalışmışlardır. Hain saldırıda şehit olan Turgut Solak kardeşimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Şehidin çocukları 6 yaşındaki Alperen ve 8 yaşındaki Beyza'nın kendilerine bırakılan bir miras olduğunu söyleyen Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, "Bugün burada aziz şehidimizin bizlere miras bıraktığı iki evladımız için buradayız. Balıkesir Ticaret Borsası olarak bu evlatlarımızın 18 yaşında üniversite eğitimine başladıkları anda kullanmak üzere sigorta poliçesini yaptırdık. Bu cüzdanları sizlere vereceğiz. Reşit olduklarında bu rakam asgari olarak her biri için 50'şer bin lira olacak" dedi.

Ağlamamak için konuşmayı bitirdi

Şehit çocuklarına seslenirken ağlamamak için kendini zor tutan ve sesi kısılan Kula, "Solak ailesi, Beyza kardeşim, Alperen kardeşim sizler bizlere emanetsiniz. Böyle hassas amirlerimiz, valililerimiz, müdürlerimiz ve aziz milletimiz de var olduğu süre içerisinde her zaman bizler sizlere elimizden geldiği kadar destek olacağız. Çünkü siz bu ülkenin bize emanetisiniz" dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazısı ise Ticaret Borsasını bu örnek davranışından dolayı kutlayarak, terör örgütlerine lanet yağdırdı. Vali Yazıcı, "Turgut Solak kardeşimiz bu vatan için canını feda etmek uğruna, onlarca belki de yüzlerce operasyona katıldı ve çatıştı. Bu vatanın bir santim toprağını bir başkasına, PKK'ya veya haine teslim etmemek için. Mertçe görevini yaptı, görevini yerine getirdi. Ama ne yazık ki 15 Temmuz gecesi başka bir hain örgüt tarafından hiç bir savunma tedbiri alamamaksızın, bizim PKK'ya bile atmadığımız bombalar tarafından o hain FETÖ terör örgütü mensupları tarafından bombalanan özel harekat biriminde şehadet şerbetini içti" dedi.

Türkiye'nin dünyada söz sahibi olan ülkeler arasında olacağını söyleyen Vali Yazıcı, "Bir kaç gün önce tekrar bir acı olay yaşadık. Bu sefer PKK tarafından. 15 Temmuz ile birlikte şunu da gördük. Ne yazık ki üzülerek ifade edeyim ki; dünyada kendini söz sahibi kabul eden ülkeler, bizim demokrasimize kast edildiğinde, milletimizin iradesi yok edilmek istendiğinde, demokrasi havarisi kesilen o ülkeler doğru dürüst lanetlemelidir bile. 240 küsür şehidimiz var, yüzlerce gazimiz var. O kara günü Allah'ın izniyle, İslama da hizmet etmiş bir milletin mensupları olduğumuz için şerden hayra dönüştüreceğiz" şeklinde konuştu.

Vali Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Turgut Solak kardeşimiz bizler için, bizim rahat edebilmemiz için bu ülkede huzur içerisinde, demokratik bir ortamda yaşamamıza devam edebilmemiz için canını veren şehitlerimizden bir tanesi o gece. Bu ülke, bu büyük millet yoluna devam edecek. Bu hainler ve destekçileri şunu bilmeli ki sadece canımızı yakabilirler. Allah'ın izniyle bu millet kimseye mahkum olmaz, kimsenin tahakkümu altına girmez. Ve bir santimetre kare toprağını da kimseye vermez."

15 Temmuz'un acıları unutulmadan İstanbul'da gerçekleştirilen hain saldırıda da 44 kişinin şehit ediliğini söyleyen Vali Ersin Yazıcı, "İçimiz kan ağlıyor. Biz güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu prangalardan kurtulup büyük ülke olarak, dünyada söz sahibi olarak Cumhuriyetimizin 100.yılında güçlü bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Turgut Solak'ın ismini hainlerden aldıkları okula verdiklerini söyleyen Yazıcı, "Turgut Solak kardeşimizle ilgili bu hainlerden aldığımız milletin parasını, himmet adı altında toplayıp ne idüğü olmayan yerlere harcayan, kendini 1 dolara satan şerefsizlerden aldığımız Fen Lisesine adını verdik. Onlardan aldığımız bir binaydı bu. Edremit'te de Fetö'den teslim aldığımız okulun binasına da diğer şehidimizin adını verdik" dedi. Şehidin isminin başka kurumlara da verileceğini söyleyen Yazıcı, "Yeni hizmete giren 3 bin 500 kişilik kapalı spor salonumuz var. Oraya da ben Turgut Solak kardeşimizin isminin verilmesini teklif ettim. Bakanlıktan onayını bekliyorum. İnşallah gelecek. Yine Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede, verdiğimiz talimatla Şehitler ormanının yanında Turgut Solak kardeşimizin babasının yaşadığı köye giden yol üzerinde yine Turgut Solak ormanı kuracağız. Daha bundan sonra da devam edeceğiz. Devlet millet bu kardeşimizi unutmayacak" dedi.

Ticaret Borsasının yaptığı jestin milletin birbirine bağlılığını gösterdiğini söyleyen Vali Yazıcı, Borsa Başkanı Faruk Kula'ya teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, şehit çocukları Alperen ve Beyza'ya sigorta poliçelerini teslim etti.

Taşkın Sarıca