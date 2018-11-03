Antalya Belek'te düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pakistan Gelirlerden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammad Hammad Azhar, Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khadija Bukar Abba İbrahim, Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dato Marzuki Bin Hj.Yahya, Mısır Ekonomik işlerden sorumlu Bakan Yardımcısı Said Hindam, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahbub Uz Zaman ve Endonezya Büyükelçisi Mulya Wirana katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Antalya ilk kez D-8 zirvesine ev sahipliği yapıyor” dedi.

Endonazya'daki uçak kazası ve Mısır'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajlarını ileten Çavuşoğlu, “Geçen sene İstanbul zirvesi son 20 yılı gözden geçirmek için güzel oldu. Zirvede kabul ettiğimiz eylem planı ile, mevcut durumumuzun fotoğrafını çekmiş, D-8'den beklentilerimizi ele almıştık. Şimdi önümüzde D-8'in 2020-2030 yılları arasına ışık tutacak, 10 yıllık yol haritası taslağı var. Bu yol haritasını gelecek sene kabul edersek, çalışmalarımıza bu doğrultuda şekil vermeye başlayabiliriz. Önümüzdeki zamanı, D-8'i canlandırmak, çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için, en verimli şekilde kullanmalıyız. Türkiye olarak daha dinamik, uluslararası ekonomik gelişmelere daha çabuk karşılık verebilecek bir D-8'den yanayız. Karar alma mekanizmalarını hızlandırır ve esnek hale getirirsek daha az zaman ve enerji ile daha çok iş başarabiliriz” dedi.

D-8'in daha etken hale gelmesinin, üye ülkelerin yararına olduğunu ifade eden Bakan Mevlüt Çavuşoglu, “D-8'in proje ve sonuç odaklı çalışmalarını da güçlendirmeliyiz. Bugün döviz kurlarının kimi ülkelerce, siyasi sahiplerle kullanıldığı bir dönem yaşıyoruz. Ticaret savaşlarının olduğu bir dönem yaşıyoruz. Buna en güzel cevabı, kendi aramızdaki ticarette yerli ve milli paralarımızı kullanarak verebiliriz. Türkiye olarak Çin, Ukrayna, Rusya, İran gibi ülkelerde ticaretimizi milli para üzerinden yürütmeye hazırlanıyoruz. Bir çok ülke ile bu tür görüşmeleri sürdürüyoruz. Bunu D-8 bünyesinde gerçekleştirmek mümkün. Bu amaç doğrultusunda D-8 takas odası kurulmasını öneririm. Merkez Bankalarımız bir araya gelip bunu kendi aralarında konuşabilirler. Bize de öneriler getirebilirler. D-8'in verimliliğini arttırmak istiyorsak çalışma gruplarını güçlendirmeli, toplantılara yetkin düzeyde katılımları teşvik etmeliyiz” diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.