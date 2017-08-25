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Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro endeksi ikinci çeyrekte arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi 2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 arttı.

Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro endeksi ikinci çeyrekte arttı

25 Ağustos 2017 10:14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ikinci çeyrek ticaret ve hizmet endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi 2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,5 arttı.

Ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdam yüzde 0,1 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet istihdam endeksi 2017 yılı İkinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1 azaldı.

Ticaret ve hizmet sektörlerinde çalışılan saat yüzde 0,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet çalışılan saat endeksi 2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,1 azaldı.

Ticaret ve hizmet sektörlerinde brüt ücret - maaş yüzde 3,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet brüt ücret-maaş endeksi 2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,6 arttı. 

Etiketler: hizmet endeksi


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