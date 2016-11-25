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Ticari araç merdivenlerden uçtu

Şişli’de bir ticari araç merdivenlerden aşağı uçtu. Olay yerinden kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Ticari araç merdivenlerden uçtu

25 Kasım 2016 18:30
Ticari araç merdivenlerden uçtu - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, Şişli Eskişehir Mahallesi Feylosof Sokak’ta park halinde bulunan ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yokuş aşağı doğru hareket etmeye başladı. Hızla yokuş aşağı doğru ilerleyen araç merdiven ve apartman demirlerini kırarak aşağı doğru uçtu. Şans eseri olay yerinde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Aracın sahibi Sevam Peynirci, babasını almaya geldiğini ifade ederek, ‘‘Annem çağırmıştı. El frenini çektim. Arabayı stop ettim. Kenara bırakacaktım. 2 dakikada yukarı çıktım. Yukarı çıkmakla birlikte bir baktım ses duydum. Sesin arkasından koşmaya başladım aşağı doğru" diye konuştu.

Olay anında sokak esnafının yemek molasında olduğunu söyleyen Ferhat Dağ, "Araç yukarıdan aşağı doğru takır takır geldi ve geldiğinde de çalışıyordu araç. Aracın içerisinde insan olup olmadığına baktık. Baktık kimse yok araç çalışır bir vaziyette stop ettik arabayı. Arabanın ön camı patlak oradan kolumu soktum ve stop ettim arabayı. Arabanın içinde kimsenin olup olmadığına baktık. Kimse yoktu içeride. Yukarıdan aşağı doğru iniyor. Tesadüf orada bırakmış işte. Evi vardı orada. Evinden dolayı orada. Demirler geldi buraya. Bizde burada çalışıyoruz. Araç Allah’tan orada durdu. Durmasaydı bir de konfeksiyon atölyeleri buralar öğle saati yemek saati, çocukların olduğunu da hesapla’’ diye konuştu.

Yaşanan kazanın ardından itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Aracın tekrar devrilmemesi için önlemler alındı. Yaşanacak olası bir kazaya yönelik sokağın başına ve sonuna emniyet şeritleri çekildi.

Murat Horoz

Etiketler: merdivenden uçma, Şişli, Ticari araç


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