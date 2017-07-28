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Ticari aracın çarptığı kamyonet ortadan ikiye bölündü

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazası bir anlık dikkatsizliğin nelere mal olabileceğini gösterirken, 1 kişinin yaralandığı kazada ticari aracın çarptığı kamyonet ortadan ikiye ayrıldı.

Ticari aracın çarptığı kamyonet ortadan ikiye bölündü

28 Temmuz 2017 14:20

Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-Kütahya karayolunun 33. kilometresi Anıtkaya köyü kavşağında meydana geldi. Yaşanan kazada, köy yolundan çıkan Abdullah Dalgıç idaresindeki 03 VY 564 plakalı kamyonet ile Levent Koç yönetimindeki 07 MGF 26 plakalı araç çarptı. Çarpışmanın etkisi ile Dalgıç’ın kullandığı kamyonet ortadan ikiye bölünürken, Koç çarptığı kamyonetin arka kısmını bir süre sürükledikten sonra orta refüje çıkarak durabildi. Kamyonetin kupa diye tabir edilen kısmı ise yol ortasına savruldu. Kazada kamyonet sürücüsü Dalgıç yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası köylüler duruma tepki göstermek amacı ile karayolunu yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapattı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

Gökten Ceylan


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