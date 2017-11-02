Ticari araçla çarpışan otomobil alev aldı: 3 yaralı

Kaza, saat 00.20 sıralarında Yunusemre ilçesi Eczacı Cemil Çöllü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahri Sarıtepe Caddesi üzerinde seyir halinde olan Remzi P. idaresindeki 07 AR 821 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametinden Manisa OSB yönüne gitmekte olan Oktay G. yönetimindeki 45 TS 626 plakalı hafif ticari araç, Eczacı Cemil Çöllü Kavşağında çarpıştı. Kaza sonrası araçlar savrulurken, 07 AR 821 plakalı otomobilin motor kaputu bölümü alev aldı. O sırada olay yerinden geçen ve kazayı gören polis ekipleri alev alan otomobilde bulunan sürücü Remzi P. ve Seval B.’yi hemen araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çaplı yanan otomobili kısa sürede söndürürken, yaralanan Remzi P. ve Seval B. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan 45 TS 626 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Oktay G. de başka bir ambulansla Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.