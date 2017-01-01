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Ticari otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde ticari aracın çarptığı Cem Gaffar Karabulut (37) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ticari otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

01 Ocak 2017 08:38

Kaza gece saat 02.00 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun Cem Gaffar Karabulut (37) karşısına geçmek istediği sırada Üçyol istikametinden İki Çeşmelik istikametine doğru giden Murat A. (35) yönetimindeki 35 T 5031 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karabulut, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karabulut yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karabulut’un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken, Otomobil sürücüsü Murat A. gözaltına alındı. 

Abdülaziz Baydilli


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