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Ticari taksi alt geçide uçtu: 3 yaralı

Üsküdar’da, bir ticari taksi henüz bilinmeyen bir nedenle alt geçide uçtu. Kazada taksi sürücüsü ve yolcular olmak üzere, toplam 3 kişi yaralandı.

Ticari taksi alt geçide uçtu: 3 yaralı

12 Temmuz 2017 07:24
Ticari taksi alt geçide uçtu: 3 yaralı - Tıkla İzle

Taksinin beton ve demir bariyerleri yıkarak uçtuğu alt geçidin yol çalışması nedeniyle kapalı olması, olası bir ağır bilançoyu engelledi. 

Kaza, Üsküdar’da bulunan Mahir İz Caddesi’nden Kısıklı Caddesi’ne dönen kavşakta saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Erol Keskin yönetimindeki 34 TFS 17 plakalı ticari taksi Kısıklı Caddesi’ne giren virajı alamayarak, beton ve demir bariyerleri de yıkıp alt geçide uçtu. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen ve çarptığı beton bariyeri de düşüren taksi ters döndü. Kazada taksi sürücüsü Keskin ile birlikte takside bulunan 2 yolcu olmak üzere, toplam 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri de inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hüseyin Coşkun
 

Etiketler: kaza, Ticari taksi


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