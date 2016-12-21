Edinilen bilgiye göre, Hasan Arol yönetimindeki 37 T 7525 plakalı ticari taksi, Yeni Mahalle'den aldığı yolcuları ilçe merkezine getirmek üzere dönüş yolundayken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mahalle içerisinden geçen dereye yuvarlandı. Araçta bulunan taksi şoförü Hasan Arol (53), Muhammet Maraz (21) ve Cemile Gür (43) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Şahin Demir

KASTAMONU