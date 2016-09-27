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Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

27 Eylül 2016 17:22

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Kayaboğazı mevkisinde, Karabük’ten Kastamonu istikametine gelmekte olan Ali Oğuz İplikçioğlu idaresindeki 37 HA 717 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsmet Çiçekçi yönetimindeki 78 T 6078 plakalı ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlarda can pazarı yaşandı. Çok sayıda ambulansın sevk edildiği kaza yerinde durumu ağır olan, Araç ilçe esnaflarından Ali Oğuz İplikçioğlu kaldırıldığı Araç Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ticari taksi sürücüsü İsmet Çiçek ile Ercihan Öztürk ise, Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

İlhan Yazan

Etiketler: kaza, Ticari taksi


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